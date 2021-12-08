Вашингтон расширит военную помощь Украине, если Россия предпримет шаги против Киева.

Об этом 7 декабря заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге, посвященном переговорам российского и американского глав государств Владимира Путина и Джо Байдена.

По словам Салливана, Байден во время беседы с Путиным утверждал, что в случае "вторжения России на Украину" США и их европейские союзники ответят "решительными экономическими мерами".

"Мы предоставим дополнительные оборонительные средства украинцам сверх того, что мы уже предоставляем. Мы также укрепим наших союзников по НАТО на восточном фланге", - заявил Салливан.

Он также добавил, что США готовы поддержать урегулирование на Донбассе в рамках минского процесса. По его словам, Байден сказал Путину, что США и РФ способны дипломатическим путем преодолеть напряженность вокруг Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в отредактированной версии оборонного бюджета США на военную помощь Киеву выделили $300 миллионов, хотя Белы дом просил 250 миллионов.

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