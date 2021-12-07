Заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд дает показания об отношениях между США и Россией в Сенате США. Она заявила, что РФ готова двинуть против Украины "почти все наземные войска к западу от Урала".

Трансляция выступления Нуланд ведется в Ютуб.

"Военные и разведывательные службы России продолжают развивать потенциал для решительных действий против Украины в случае приказа, потенциально в начале 2022 года", - отметила чиновница Госдепа.

Она также заверила, что силы, "которые предполагается развернуть, если их полностью мобилизовать, будут вдвое больше того, что мы видели прошлой весной, в том числе примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы РФ, базирующиеся к западу от Урала".

Между тем в России не раз опровергали заявления стран Запада о подготовке нападения на Украину. Так, на днях Мария Захарова сказала, что Штаты проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию. И обвинила их в наглой лжи.

Ранее "Страна" подробно разбирала, как на Западе видят атаку России на Украину.