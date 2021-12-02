Глава "Донецкой народной республики" Денис Пушилин в случае ухудшения ситуации на Донбассе может обратиться не только к России, как он допускал ранее, но и к Беларуси.

Об этом он сказал 2 декабря в эфире телеканала "Россия 1". Его слова приводит РИА Новости.

"Безусловно, мы сделаем все возможное и предпримем все шаги с нашей стороны. Мы, конечно же, рассчитываем на себя. Но как будут разворачиваться события - будем действовать по ситуации. Я не исключаю, что мы будем обращаться в адрес России. Может быть, и в адрес Белоруссии - заявления Александра Григорьевича (Лукашенко - Ред.) мы тоже услышали. Поэтому посмотрим и будем действовать по ситуации", - сказал Пушилин.

Он добавил, что "по перечню тех признаков, явных и скрытых, мы видим, что Украина готовится к развязыванию полномасштабных боевых действий".

Вчера "Страна" сообщала, что в МИД РФ обвинили Киев в переброске половины всего личного состава ВСУ (а это 125 тысяч человек) на Донбасс. Также в МИД привели данные мониторинговой миссии ОБСЕ, по которым нарушение режима прекращения огня фиксируется уже не локально, а вдоль всей линии соприкосновения.

А сегодня жители Донецка и Докучаевска сообщают о мощных обстрелах.