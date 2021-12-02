Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель планирует в ближайшее время приехать в Украину. Отметим, в последний раз он был с визитом в нашей стране в сентябре.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, в четверг, 2 декабря.

По данным ведомства, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня в Стокгольме переговорил с Жозепом Боррелем.

"Министр подробно проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль государственной границы Украины, угрозу подготовки России к новой волне агрессии против нашего государства", - заявили в МИД Украины.

Также там добавили, что Кулеба "призвал ЕС ускорить работу над разработкой механизмов комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции против РФ в случае расширения агрессии".

По итогам переговоров, Боррель подтвердил намерение в ближайшее время приехать Украину с визитом по приглашению Дмитрия Кулебы. Вместе с тем, глава дипломатии ЕС планирует посетить и Донбасс.

Напомним, что украинский министр находится с визитом в Швеции, где в 16:30 выступит на заседании Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ, а также проведет ряд двусторонних встреч.

Напомним, в ходе предыдущего визита Боррель заявил, что приедет в нашу страну еще раз вместе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Также он добавил, что вместе они отправятся на Донбасс.

Также мы писали, что в ноябре Кулеба созвонился с Боррелем. Обсудили ситуацию на границах Украины.