Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье, 14 ноября, поговорил по телефону с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Они обсудили ситуацию на границах нашей страны.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Министр отметил деструктивный подход Российской Федерации к переговорам в нормандском формате и призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий", – заявили в МИД.

Кулеба и глава европейской внешней дипломатии поговорили о ситуации с безопасностью на Донбассе, в Крыму и вдоль украинских границ.

Боррель, по информации МИД Украины, во время разговора с Кулебой заявил, что ЕС абсолютно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

Напомним, на этой неделе советник Байдена Салливан встретился с Кулебой и Ермаком, стороны обсуждали энергобезопасность и борьбу с коррупцией.

Также мы сообщали, что Боррель рассказал о политике ЕС в отношении РФ. Он признал Россию крупным игроком на мировой арене, с которым в любом случае придется взаимодействовать.