В среду, 10 ноября, в Вашингтоне прошла встреча помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Они обсудили прогресс, достигнутый в отношении двусторонних приоритетов, определенных президентом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским в их совместном заявлении от 1 сентября. Обе стороны приветствовали возобновление работы двусторонней Комиссии по стратегическому партнерству 10 ноября, а также продолжающееся сотрудничество в области энергетической безопасности, реформы управления и борьбы с коррупцией", - сказано в сообщении.

Также в Белом доме заявили, что Салливан подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Он приветствовал приверженность Украины разрешению конфликта на Донбассе, подчеркнув решительную поддержку этих усилий со стороны США", - сообщили в Белом доме.

Напомним, "Страна" писала о том, что Украина и США подписали новую хартию о стратегическом сотрудничестве на 10 лет.

Также мы сообщали, что Ермак встретился в Вашингтоне с политдиректором МИД Британии и вице-президентом Института мира США.