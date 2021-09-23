Посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джон Салливан заявил, что США и РФ начали обсуждать развития и технологий между странами, в том числе и на уровне предпринимателей.

Цитирует Салливана агентство ТАСС в четверг, 23 сентября.

"Мы уже начали такой диалог. Во время визита бывшего госсекретаря Джона Керри (сейчас спецпредставитель США по климату - Ред.) мы пригласили бизнес-лидеров на встречу с ним в Спасо-хаусе (резиденция посла США в Москве - Ред.), - я надеюсь, это станет платформой для обсуждения устойчивого развития и технологий и всех тех вопросов, которые обсуждаются на этой неделе в ООН и будут на повестке 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата", - сказал посол США в РФ в ходе 21-й ежегодной конференции Американской торговой палаты в России.

Кроме того, Салливан заявил, что "с нетерпением ждет" обнародования российской стратегии по снижению выбросов парниковых газов.

Ранее мы рассказывали, как посол США Салливан покидал Москву и летал в Вашингтон после того, как Москва вызвала посла в США Анатолия Антонова на консультации, чтобы проанализировать перспективы отношений между странами.

Через несколько дней Садливан вернулся в российскую столицу и заявил, что продолжит трудиться над продвижением в РФ интересов США.