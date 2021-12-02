Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявило том, что втягивание Украины в геополитические игры Вашингтона повлечет за собой серьезные последствия.

Об этом говорится в комментарии Сергея Лаврова, который опубликован на сайте МИД РФ.

"Подчеркнуто, что игнорирование законных озабоченностей России, втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ будут иметь самые серьезные последствия, вынудят предпринять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса", - говорится в комментарии.

Альтернативой этому, как сказал Лавров, могли бы стать долгосрочные гарантии безопасности на западных рубежах России, "что следует рассматривать как императивное требование".

Что касается Украины, то, как заявил Лавров, "подчёркнута необходимость безусловного и полного выполнения Киевом Минского комплекса мер, включая поддержание прямого диалога с властями ЛНР и ДНР".

В свою очередь Энтони Блинкен, как и обещал ранее, призвал Россию прекратить наращивание войск на границе с Украиной и уважать суверенитет нашей страны. Кроме того, он выразил поддержку Минских соглашений, но напомнил, что именно Россия не выполняет свою часть договоренностей и перечислил, какие именно договоренностей не выполняет Москва.

Ранее Лавров сообщил, что Россия выдвинет предложения по новому пакту о европейской безопасности, который должен уберечь континент от угрозы новых вооружённых конфликтов. Это заявление - развитие темы о гарантиях не расширения НАТО на восток, о которых вчера сказал Владимир Путин.

Также "Страна" проанализировала насколько реально то, что НАТО даст России гарантии о нерасширении. И что эта ситуация значит для Украины.