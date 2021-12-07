В США представили проект оборонного бюджета на 2022 год. Согласно документу, на военную помощь Украине США выделят 300 миллионов долларов.

Текст документа опубликовал профильный комитет палаты представителей.

"Законопроект включает 300 миллионов долларов на инициативу содействия безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку и содействие украинским Вооруженным силам - увеличение по сравнению с бюджетным запросом в 250 миллионов долларов", - сказано в пояснении к документу.

Также проект американского оборонного бюджета включает выделение четырех миллиардов долларов для военного сдерживания России. Это на 569,8 миллионов больше, чем запрашивал Белый дом.

Проект бюджета должны утвердить в Палате представителей и Сенате, затем его отправят на подпись президенту Джо Байдену. Не исключено, что в документе еще будут другие поправки, хотя он уже прошел предварительное согласование с участием представителей обеих партий.

Как писала "Страна", после переговоров Путина и Байдена стало известно, что в законопроект не включили поправки с санкциями по "Северному потоку - 2", санкции по суверенному долгу России и санкций против "окружения Владимира Путина" - 35 россиян, якобы нарушавших права человека. Среди них были премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

"Страна" следила за ходом переговоров президентов США и РФ и событиях вокруг них.