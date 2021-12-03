Украина сможет вступить в НАТО только в том случае, если в трех столицах стран-членов изменится мнение и они начнут строить отношение с Киевом не через призму отношений с Москвой, для которой присоединение нашей страны к НАТО является "красной линией".

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, которого цитирует пресс-служба ведомства.

"По моим подсчетам, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран Альянса изменят взгляд на отношения с Украиной, наконец начав воспринимать Украину как независимое и самостоятельное государство, а не как приложение к России", - заявил Кулеба.

Однако на вопрос о каких из 30 государств-членов Альянса идет речь он отвечать не стал. При этом глава МИД уверен, что пока мнение этих стран не изменится, Украина не сможет вступить в Альянс.

"Но я точно знаю, что, когда в этих столицах произойдет изменение мнения, и они больше не будут строить свои отношения с Украиной через призму двусторонних отношений с Россией, ситуация кардинально изменится. Однако, пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, но двери для присоединения пока будут закрыты", - резюмировал министр.

Напомним, для стран-членов НАТО действует принцип коллективной обороны - нападение на члена НАТО расценивается как нападение на весь Альянс. Однако на Украину он не распространяется, о чем генсек НАТО напомнил три раза в течение пяти дней.

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