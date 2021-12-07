В США представили оборонный бюджет страны без санкций, касающихся суверенного долга РФ и "Северного потока - 2".

Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствует текст законопроекта, опубликованный профильным комитетом палаты представителей.

Ранее СМИ сообщали о подготовке санкций США против РФ в связи с Украиной, которые, предположительно, могли затронуть суверенный долг России. Отдельно санкций добивались несколько членов Конгресса, чтобы меры приняли силу закона, а не возможного распоряжения исполнительной власти.

И вот теперь законодатели убрали из согласованного проекта оборонного бюджета запрет на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств РФ.

Также законодатели убрали из проекта положение о введении санкций против газопровода "Северный поток - 2".

Кроме того, из документа исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян.

Это решение комментирует Телеграм-канал "Политика Страны".

"А вот и первый результат переговоров Байдена и Путина: законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против "Северного потока - 2". - пишет канал.

Как писала "Страна" со ссылкой на американские СМИ, Джо Байден уговаривал Сенат не вводить санкции против "Северного потока - 2".

Также мы рассказывали, что 29 ноября Сенат США провалил голосование за проект оборонного бюджета. Быстрое принятие документа заблокировали республиканцы, потребовавшие, чтобы в него внесли 18 поправок, касающихся дополнительных санкций Вашингтона против российского газопровода "Северный поток - 2".





