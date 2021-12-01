Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью международному информагентству "Россия сегодня" заявил, что республика практически не пострадала от санкций Запада.

Расшифровка интервью, которое состоялось 30 ноября, опубликована на сайте президента.

Журналист Дмитрий Киселев спросил главу государства, какой ущерб принесли Беларуси санкции Запада. Лукашенко сказал, что он мизерный на фоне обеспечения в стране экономического роста.

"Я не могу сказать какие-то цифры этого ущерба. Мы пытаемся минимизировать (влияние санкций - Ред.). Естественно, мы что-то теряем. Но по сравнению с тем, как мы проработали этот год, это мизер. Это мизер, я и не поручаю считать, потому что дороже будет посчитать", - объяснил Лукашенко.

Он обратил внимание, что в Беларуси в период пандемии не закрывали предприятия.

"Экономику не остановили, и нам повезло в этом плане", - сказал Лукашенко, добавив, что белорусские производители получили шанс развивать поставки своей продукции на внешние рынки в период, пока другие страны объявляли локдаун.

"Локдаун объявляли и прочее, а у нас товары народного потребления (производились - Ред.)… И когда произошла в России остановка, спад, Беларусь сработала, и мы предложили на этот рынок, вы даже не заметили, по большому счету. То есть у нас был громадный рынок и громадная возможность продать свою продукцию. Это продолжилось и в этом году. То есть экспорт пошел хорошо. Поэтому у нас этот год неплохой. Это помогает нам минимизировать эти потери от санкций", - констатировал белорусский президент.

Ранее в том же интервью Лукашенко назвал Зеленского "совершенно случайным человеком" в политике.

Также он заявил, что украинские военные в Крыму в 2014 году фактически сами позвали Россию.