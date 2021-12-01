Президент Беларуси Александр Лукашенко вспомнил события 2014 года и заявил, что украинские военные сами предложили российским коллегам спасти Крым от вторжения НАТО. Более того, доложили об этом Владимиру Путину.

Такой взгляд на события Лукашенко изложил 30 ноября в интервью международному информационному агентству "Россия сегодня". Текст беседы приводится на сайте главы соседнего государства.

Лукашенко сказал, что полуостров перешел к России без сопротивления украинских военных, поскольку была договоренность с российскими военными.

"Они (украинские военные - Ред.) вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне... Военные. Был разговор... как обычно... и завязался разговор, молодцы, конечно, украинцы. Они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами... они предложили: вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено", - сказал белорусский глава.

Также Лукашенко рассказал, как Путин предлагал экс-президенту Украины Петру Порошенко восстановить Донбасс.

"Я говорю (то, что потом и Зеленскому говорил): "Петро, война у тебя, война не у меня, не у Путина - на твоей земле. И надо делать все для того, чтобы эту войну остановить. Люди страдают", - сказал Лукашенко.

По его словам, Путин предлагал Порошенко помощь в восстановлении Донбасса.

"Путин мне прямо об этом сказал. Я это подчеркивал. И вы знаете, Порошенко в конце концов согласился. Но в течение месяца он начал все делать наоборот. Почему? Потому что парень находился под внешним управлением", - объяснил президент.

Ранее "Страна" сообщала, что Лукашенко анонсировал намерение посетить Крым и назвал полуостров де-факто и де-юре российской территорией.

Мы также приводили реакцию Кремля на признание Лукашенко.