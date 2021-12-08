Министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба 8-9 декабря с рабочим визитом посетит Великобританию для участия в подготовительном заседании Диалога стратегического партнерства двух стран. В ходе разговора глава МИД намерен поднять вопрос либерализации визового режима для украинских граждан, а также обсудить поддержку Украины в контексте отношений с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ходе диалога главы украинской и британской дипломатии обсудят шаги по укреплению украинско-британских отношений в политической, торговой, экономической, безопасности и оборонной сферах.

Кроме того, сообщается, что Дмитрий Кулеба отдельно поднимет вопрос либерализации визового режима для украинских граждан.

В заседании Диалога стратегического партнерства также примут участие представители отраслевых министерств и ведомств Украины и Великобритании, которые согласуют направления дальнейшего взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.

"В ходе визита Дмитрий Кулеба и Лиза Трасс (Министр иностранных дел Великобритании - Ред.) проведут отдельные двусторонние переговоры, ключевыми темами которых станет консолидация поддержки Украины на фоне агрессивных действий России, энергетическая безопасность, совместное противодействие вызовам в более широком Черноморском регионе. Программа визита также предусматривает выступление министра на мероприятии, посвященном инвестиционным возможностям Украины, и общение со СМИ", - сообщает пресс-служба МИД.

Напомним, ранее мы писали о том, что Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет вступить в НАТО только в том случае, если в трех столицах стран-членов изменится мнение и они начнут строить отношение с Киевом не через призму отношений с Москвой, для которой присоединение нашей страны к НАТО является "красной линией".

Кроме того, министр иностранных дел Украины призвал НАТО и союзников не принимать предложение президента России Владимира Путина, который предложил Альянсу не расширяться не восток.