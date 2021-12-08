Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден, которые провели двухчасовую онлайн-встречу накануне, договорились поручить своим представителям продолжать предметные консультации по "чувствительным вопросам".

Об этом сообщил советник по внешней политике РФ Юрий Ушаков, пишет РБК.

Джо Байден в ответ на обеспокоенность России продвижением НАТО на восток сказал Путину, что обсудит эту тему с коллегами по Альянсу.

"Он (Байден - Ред.) сказал, что все эти озабоченности, которые выразила российская сторона, обсудит в кругу своих союзников", - сказал Ушаков, добавив, что в целом стороны договорились дать поручения своим представителям "заняться этим чувствительным вопросом в ближайшее время".

Также, по словам Ушакова, об этом президенты договорились особенно после того, как Путин сказал об "определенных красных линиях".

Вместе с тем, добавил Ушаков президенты выразили взаимное удовлетворение тем, как стороны начали реализовывать договоренности по кибербезопасности, которые были достигнуты во время саммита Путина и Байдена в Женеве.

Ушков также рассказал, что лидеры страны обсудили проблематику функционирования дипломатических миссий, причем инициатива в обсуждении данного вопроса исходила от президента США.

"(Байден - Ред.) сказал, что здешний посол в Москве жалуется, что вообще невозможно работать, дипломатов не хватает...", - сказал Ушаков.

Он также добавил, что президент РФ предложил обнулить все ограничения на работу дипмиссий, в том числе вернуть российский стороне дипсобственность. В ответ, по словам Ушакова, президент США заявил, что "многое наделала предыдущая администрация", однако будут предприняты первые шаги, в том числе обеспечен доступ российских дипломатов, "чтобы они просто посмотрели, в каком состоянии находится собственность".

Напомним, 7 декабря состоялся онлайн-саммит президентов РФ и США. Перед переговорами Джо Байден заявлял, что не приемлет никаких "красных линий" Кремля по украинской теме. И выразил мнение, что разговор с российским коллегой предстоит долгий.

Подробно о том, как прошли переговоры и о чем договорились президенты мы писали в отдельном материале.