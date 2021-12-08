В Министерстве иностранных дел России, где ранее назвали идею Киева включить в "нормандский формат" США прямым оскорблением Берлину и Парижу, допустили возможность присоединения Соединенных Штатов к урегулированию ситуации на востоке Украины.

Исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий заявил, что противопоказаний к работе США в "нормандском формате" нет.

Об этом пишет РИА "Новости".

"...В принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта", - сказал он.

По словам Красницкого, РФ не будет возражать против оказания США влияния на Украину в случае, если американские власти действительно готовы внести вклад в решение конфликта.

"В принципе, если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала свое влияние на Киев", - добавил он.

При этом Красницкий добавил, что Париж и Берлин также не будут выступать против расширения "нормандского формата" за счет включения в процесс переговоров пятой стороны - США.

Вместе с тем, как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на заявление МИД РФ, Франция и Германия поддержали включение США в "нормандский формат".

При этом замминистра иностранных дел России Александр Грушко в комментарии ТАСС заявил, что Россия не обсуждает с Францией и Германией включение США в переговоры "нормандского формата" по урегулированию конфликта на Украине.

"Нет, с Францией и Германией мы работаем в нормандском формате, который устоялся, и мы из этого исходим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Отметим, перед переговорами президентов США и РФ, которые состоялись 7 декабря, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что лидер США во время разговора с российским коллегой вряд ли получит от главы России предложение о присоединении к "нормандской четверке".

Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил США принять участие в новом формате по участию в урегулировании конфликта на Донбассе. Таким образом, она предложил расширить состав стран-участниц "Нормандского формата". При этом, по словам Зеленского, в США обещали подумать над этим.

В США же ранее говорили, что не намерены присоединяться к Нормандскому формату и не будут назначать спецпредставителя по Донбассу.