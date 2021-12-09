В Министерстве иностранных дел Российской Федерации считают, что переговоры о мирном урегулировании ситуации в Украине зашли в тупик и призывают Киев не саботировать минские соглашения.

Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует ТАСС.

"Переговоры по мирному урегулированию кризиса на Украине в нынешних условиях зашли в тупик" - сказала она.

По мнению представителя российского министерства иностранных дел, предоставление Брюсселем финансовой поддержки Украине не помогает установлению мира на Донбассе.

"Москва призывает Киев отказаться от саботажа минских соглашений", - добавила Захарова.

Напомним, в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе не смогли договориться об усилении режима прекращения огня на Донбассе.

Также сообщалось, что начальник Генштаба ВС РФ заявил, что пресечет "провокации украинских властей" по силовому сценарию на Донбассе. При этом информацию о готовящемся вторжении РФ в Украину он назвал ложью.

Ранее "Страна" подробно анализировала, приведет ли встреча Путина и Байдена к прекращению войны на Донбассе.