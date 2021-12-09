На блокпосте в Донецкой области Нацгвардия открыла огонь по автомобилю. Как утверждают полицейские, водитель был пьяным и попытался прорваться.

Об этом сообщили МВД Украины в Facebook.

"Во время несения службы на стоп-контроле военный наряд остановил для проверки автомобиль Chevrolet. Водитель, находившийся с явными признаками алкогольного опьянения, проигнорировал законные требования гвардейцев по осмотру и предпринял попытку прорыва через блокпост. На упреждающий выстрел в воздух водитель не отреагировал. В связи с этим для остановки автомобиля, согласно статье 18 Закона Украины "О Национальной гвардии Украины", военнослужащие вынуждены были применить огнестрельное оружие, выстрелив в колеса", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что далее правонарушителя, которым оказался 39-летний житель Донбасса, задержали. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Мариупольского районного управления полиции.

Ранее мы писали о том, что на Донбассе в районе населенного пункта Викторовка гражданский автомобиль, в котором было два человека, пытался прорваться через блокпост на неподконтрольную территорию. Мужчины, как утверждают в ВСУ, не реагировали на требования военнослужащих ВСУ остановиться. В результате стрельбы погиб водитель автомобиля.