В Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), от которого президент Владимир Зеленский ожидал решение трех вопросов, обсудили усиление режима прекращения огня на Донбассе, однако не достигли единого понимания.

Об этом сообщил Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Микко Киннунен по итогам очередной встречи на уровне глав делегаций, в среду, 8 декабря.

"Состоялись длительные дискуссии о необходимости обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня от 22 июля 2020 года. Существует общее понимание того, что долгосрочное прекращение огня является приоритетом", - сообщил Киннунен.

В то же время он добавил, что участники рабочей группы по безопасности "не достигли единого понимания" и призвал стороны к дальнейшей конструктивной работе.

По его словам, несмотря на снижение количества нарушений режима прекращения огня за последние две недели, ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения продолжает "вызывать озабоченность из-за значительной активизации боевых действий".

Также он добавил, что политическая рабочая подгруппа ТКГ провела "конструктивное обсуждение вопросов, связанных с разработкой единого Плана действий по имплементации Минских соглашений".

"Участники гуманитарной рабочей группы сосредоточили внимание на вопросе лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, а также на возможном открытии двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в Золотом и Счастье Луганской области", - добавил посол.

Экономическая рабочая группа обсудила вопросы, связанные с водоснабжением, включая тарифы на оплату воды, а также пенсионные выплаты, мобильную связь и экологическую ситуацию на Донбассе.

Напомним, Владимир Зеленский накануне понадеялся, что на заседании ТКГ решится вопрос "рождественского перемирия", обмена пленными и открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

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