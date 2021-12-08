Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которое пройдет в среду, 8 декабря, решится вопрос "рождественского перемирия", обмена пленными и открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

Об этом глава государства заявил в ходе совместного брифинга с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

"Даже сейчас, когда мы встречаемся, у нас проходит заседание ТКГ, в которой сегодня, хотелось бы верить, мы найдем выход из сложной ситуации по крайней мере в трех вопросах: это возвращение к режиму прекращения огня, второй вопрос - это обмен пленными, и третий вопрос - открытие КПВВ", - сказал Зеленский.

Президент от вопросах, которые как он ожидает, решат на заседании ТКГ - с 17:57

Напомним, в ходе этого брифинга Зеленский дал оценку разговору Путина и Байдена.

Также мы писали, что в мае украинская сторона подготовила список для обмена пленными с представителями неподконтрольного Донбасса. В нем было около 300 человек.

Кроме того, сообщалось, что в ЕС потребовали открыть все КПВВ на Донбассе.