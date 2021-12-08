Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позитивно оценивает переговоры коллег из России и США - Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоялись накануне в онлайн-режиме.

Он добавил, что более детально готов обсуждать эту тему после беседы с президентом США, которая пройдет завтра, 9 декабря.

Об этом Зеленский сказал в ходе брифинга.

"В целом я считаю, что это позитивно, что президент США разговаривал с президентом РФ. Детали этого разговора я бы хотел прокомментировать завтра, после моего разговора с президентом США", - сказал Зеленский.

Зеленский о переговорах президентов США и России - с 11:56

Напомним, переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли вечером во вторник. Президенты беседовали не очно, а по специальной защищенной видеосвязи.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, о чем договорились Байден и Путин во время переговоров по видеосвязи, которые длились чуть более двух часов. Как стало известно из пресс-релизов Белого дома и Кремля, главной темой обсуждения была Украина.

Также мы писали, что первую официальную реакцию Украины после разговора лидеров двух стран представил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.