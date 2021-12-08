Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам вчеашнего видеосаммита президентов США и России заявил, что переговоры между Джо Байденом и Владимиром Путиным сделали возможной "сдерживание и деэскалацию".

Об этом он сказал в комментарии агентству Reuters.

Отметим, это первая официальная реакция Украины после разговора лидеров двух стран.

"Сам по себе контакт служит средством сдерживания и деэскалации. Мы ценим ключевое дипломатическое участие США в усилиях для того, чтобы вернуть РФ за стол переговоров", - считает Дмитрий Кулеба.

Глава украинского МИД также заявил, что ожидаемый разговор Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 9 декабря, позволит обсудить дальнейшие шаги по сдерживанию России и "реанимации" Нормандского формата.

Напомним, днем ранее состоялся онлайн-саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Российский президент находился в своей сочинской резиденции, американский лидер - в кабинете для переговоров в Вашингтоне. Стороны общались по защищенной видеосвязи. "Страна" проанализировала, о чем говорили президенты и подробно рассказала об итогах их переговоров.

Также мы приводили заявление по итогам переговоров Байдена и Путина от Белого Дома и Кремля.