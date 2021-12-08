Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в ходе двухчасовой онлайн-встречи главы Российского государства Владимира Путина и президента США Джо Байдена "Северный поток - 2" "никак не упоминался".

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова Дмитрия Пескова.

"Нет, не говорили. "Северный поток-2" никак не упоминался вчера", - ответил он на вопрос о том, говорил ли накануне Байден президенту РФ, что США будут воздействовать на Германию с целью приостановить проект "Северный поток — 2".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в опубликованном проекте оборонного бюджета США не оказалось санкций, касающихся газопровода "Северный поток - 2". Буквально на днях на их включение в документ настояли представители Республиканской партии.

Между тем, президенты России и США после двухчасовой онлайн-встречи, договорились поручить своим представителям продолжать предметные консультации по "чувствительным вопросам". По словам советника по внешней политике РФ Юрия Ушакова, об этом главы государств договорились особенно после того, как Путин сказал об "определенных красных линиях".