В опубликованном проекте оборонного бюджета США не оказалось санкций, касающихся газопровода "Северный поток - 2". Буквально на днях на их включение в документ настояли представители Республиканской партии.

Текст законопроекта был выложен в интернете профильным комитетом палаты представителей.

"Введение санкций в отношении "Северного потока - 2". Законопроект палаты представителей содержал положение (раздел 1325), которое предписывало бы президенту ввести санкции в отношении "Северного потока - 2". Поправка Сената не содержала подобного положения. Соглашение не содержит этого положения", - сказано в документе.

Проект бюджета должны утвердить в Палате представителей и Сенате, затем его отправят на подпись президенту Джо Байдену. Не исключено, что в документе еще будут другие поправки, хотя он уже прошел предварительное согласование с участием представителей обеих партий.

Недавно американские СМИ сообщали, что Джо Байден уговаривает Сенат не вводить санкции против "Северного потока - 2".

В конце ноября республиканцы заблокировали дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета в верхней палате из-за отказа демократов обсуждать поправку о санкциях против трубопровода. В итоге ее все же включили в документ. И вот теперь она исчезла.

Кроме нее, из текст проекта убрали положение о возможности санкций в отношении 35 россиян и запрет на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств РФ.