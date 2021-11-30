В Кремле не исключают, что подключение Украины к процессу европейской сертификации газопровода "Северный поток 2" может угрожать его завершению, но предпочитают, чтобы этого не случилось.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, предпочли бы, чтобы никаких угроз для завершения проекта сертификации "Северного потока 2" не было, чтобы никакие угрозы не стояли, потому что сертификация и запуск этого проекта - в интересах всех европейских потребителей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видит ли российская сторона угрозу для запуска "Северного потока 2" от того, что Украина включилась в процесс европейской сертификации.

Как сообщалось, 15 ноября немецкий регулятор допустил компании "Нафтогаз Украины" и "Оператор ГТС Украины" к процедуре сертификации Nord Stream 2 AG как оператора трубопровода "Северный поток 2".

Напомним, ранее Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2", поскольку, согласно требованиям Федерального сетевого агентства, оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму. Поэтому теперь оператор газопровода создаст немецкую дочернюю структуру для поставок по немецкой части трубы, чтобы выполнить требования германского регулятора по организационной форме. Сертификация возобновится, когда немецкая "дочка" оператора подаст новую заявку.

"Страна" писала, что из-за остановки сертификации "Северного потока-2" запуск газопровода могут отложить до марта 2022 года.

Впрочем, как выяснилось позже, газопровод "Северный поток-2" могут запустить и без сертификации немецким Федеральным сетевым агентством (Bundesnetzagentur).