Глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что в случае вторжения России в Украину немецкое правительство должно свернуть проект "Северный поток -2".

Об этом сообщает DW.

"Если Путин пустит в ход оружие, то газопроводу "Северный поток-2" конец. Ввод в эксплуатацию был бы тогда исключен. Эту цену будущее правительство Германии должно четко обозначить", - объяснил он.

По словам Вебера, сложившаяся ситуация является проверкой "для НАТО и всего западного сообщества".

"Важно, чтобы НАТО дала понять, что Россия заплатит высокую цену, если сделает что-нибудь против Украины", - сказал он.

Ранее Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2", поскольку, согласно требованиям Федерального сетевого агентства, оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму. Поэтому теперь оператор газопровода создаст немецкую дочернюю структуру для поставок по немецкой части трубы, чтобы выполнить требования германского регулятора по организационной форме. Сертификация возобновится, когда немецкая "дочка" оператора подаст новую заявку.

Как выяснилось позже, газопровод "Северный поток-2" могут запустить и без сертификации немецким Федеральным сетевым агентством (Bundesnetzagentur).