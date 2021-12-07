Киевские ультраправые под руководством Евгения Карася собираются в эту пятницу, 10 декабря, идти под посольство Германии, чтобы "поблагодарить" Берлин за якобы разрешение работы "Северного потока-2". Кроме того, они обвиняют ФРГ в том, что они "поддерживают леворадикальных террористов и наркоторговлю в киевском клубе К41".

Об этом стало известно из поста Евгения Карася в Facebook.

В анонсе он прикрепил Ангеле Меркель усы как у Адольфа Гитлера, а президенту РФ Владимиру Путину - усы как у Сталина, а на фоне разместил текст договора о ненападении между Германией и Советским союзом.

Как писала ранее "Страна", в ноябре на Подоле прокатилась целая волна погромов ночных клубов и ресторанов. Причем погромщики даже не пытались держать в тайне время и место проведения своих перфомансов – наоборот, они их открыто анонсировали. И собирали через соцсети группу поддержки, декларируя цель "разогнать наркопритоны".

Особое внимание от радикалов досталось и киевскому клубу К41

"Приблизительно триста существ ждали начала вечеринки, которую мы заблокировали. Ребята в колготах и ​​юбках, чернильницы со своими любовниками, нркмн (наркоманы – Ред.), левые экстремисты, фанаты ФК "Арсенал" и множество стремной публики", - писал тогда Андрей Медведько, который подозревается в убийстве писателя Олеся Бузины.

Подробнее об этом читайте в материале "Страны".