Интернет-магазин Rozetka перестал продавать продукцию фирмы Yaro после того, как националисты затравили владелицу торговой марки Юлию Привалову за фото на Красной площади и анекдот.

В ассортименте магазина по поиску выдает немного товаров Yaro - всего две позиции. Это безглютеновые вегетарианские конфеты "Yaro Чили" с финиками, изюмом, клюквой и перцем чили, а также подарочный набор "Адвент календарь" с конфетами печеньем.

Сейчас на сайте указано, что их нет в наличии. Хотя еще вчера Rozetka продавала 56 наименований Yaro и все они были в наличии.

В отзывах пользователи некоторые поносят хозяйку бренда.

"Владелица-коллаборантка оскорбляет украинцев. Больше не буду покупать продукцию тм Yaro", - написал один и в разделе о недостатках продукции указал "ненависть к украинцам".

Однако многие люди, наоборот поддерживают марку и возмущаются поведением магазина.

"Стадо. Розетке дизлайк. Кто-то постит дебильные анекдоты на личной странице. А кто-то превращает маркетплейс в помойку для потакания 5% общественного мнения", "Буду покупать в другом месте все равно. Yaro ❤️", "Жаль, что полезную продукцию перестают продавать из за кучки неадекватов", - пишут противники травли.

К слову, в том же магазине поиск выдает более тысячи товаров российского производства, которые есть в наличии, - от запчастей к автомобилям ВАЗ до удобрений.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о травле Приваловой, которую начал специализирующийся на этом Сергей Стерненко.

А летом мы писали, как с подачи того же радикала и убийцы Стерненко Fozzy уволила своего маркетолога за то, что тот поддержал российского музыканта Басту.