Уже неделю гремит скандал о том, что на сайт "Миротворец" внесли 12-летнюю девочку из Луганска. Фаину Савенкову обвиняют в "антиукраинской пропаганде" и публикуют ее личные данные.

Фаина - одна из самых известных детей-писателей на постсоветском пространстве. С недавних пор она стала чаще выражать свою гражданскую позицию и обращаться международные организации о войне на Донбассе. Требуя закончить войну, от которой страдают дети.

После этого девочку внесли на "Миротворец".

Этот ресурс курируется украинской властью. Иначе сложно объяснить, почему после стольких международных скандалов его не закрывают.

На одной из пресс-конференций Владимир Зеленский заявлял, что не имеет полномочий закрыть этот сайт.

Однако с тех пор он своими указами противозаконно заблокировал уже несколько ресурсов (в их числе сайт "Страны"). И то, что "Миротворец", который выкладывает личные данные детей, еще существует - это уже личная "заслуга" президента.

Разобрались в истории с Фаиной Савенковой.

Кто такая Фаина Савенкова

Фаина, несмотря на свой 12-летний возраст - писательница из Луганска. Ее произведения входили в шорт-листы различных литературных премий в России. Пишет Фаина Савенкова очерки, пьесы, а недавно вышел ее первый роман.

"Сейчас мне 11 лет. Я живу в Луганске и мне известно, что такое артобстрел или авианалет. Половина моей жизни – война. Я не знаю, что чувствовали такие же дети, как я, в том тяжелом и страшном 41-м году, но мне кажется, что это похоже на все то, что испытывают сейчас дети Луганска и Донецка. Иногда мне очень хочется написать моим сверстникам из 1941 года письмо", - писала Фаина в своем эссе "Детский смех победы".

Недавно она стала соавтором романа "Стоящие за твоим плечом". Книга написана вместе с российским фантастом Александром Конторовичем, который известен своими произведениями в жанре "попаданцев" (и тоже с 2019 года занесен на "Миротворец" за общественную деятельность в "республиках" Донбасса).

Александр Конторович и Фаина Савенкова

Роман недавно вышел в московском издательстве АСТ и написан в жанре боевой фантастики. С Конторовичем у Савенковой еще несколько совместных произведений.

Также рассказы Фаины публикуются в Чехии, Сербии, Италии и других странах. Вот, например, кадр из чешской прессы с рассказом "Глициния и кошка".

Помимо писательства, эта девочка - чемпион "ЛНР" по тэквондо в своей возрастной категории. Спортом занимается с шести лет.

Политическая позиция у Фаины Савенковой вполне однозначная - она входит в союз писателей "ЛНР" и считает Луганск русским городом.

"Россия для меня, наверное, вторая родина. У меня почти все родственники из России, так что, конечно же, хорошо отношусь. По-другому и быть не может.

Луганск - это город, в котором живут представители многих народов, но всех их объединяет не цвет кожи или вера, а ощущение себя частью единого целого. Мы думаем, говорим на русском, многие себя считают частью России, пусть и не признанной. Так что, думаю, да, русский", - ответила она в одном из интервью.

Как 12-летнюю Фаину внесли на "Миротворец"

Хотя говорить об этом стали только в октябре, но на самом сайте видно, что "анкета" 12-летней девочки на скандальном украинском сайте создана еще 9 августа.

Предположительно, это произошло после того, как Фаина стала записывать обращения к международной общественности. В конце мая, накануне Дня защиты детей, она обратилась к Совбезу ООН и рассказала, что дети Донбасса страдают от войны. И началось это после того, как украинская авиация отбомбилась по центру Луганска.

"Я хочу, чтобы в Организации Объединенных Наций не забывали про то, что мы, дети Донбасса, тоже имеем право на детство и мирную жизнь... Хочу, чтобы вы вспомнили улыбки ваших детей. Хочу сказать, что мы тоже хотим улыбаться, хотим быть счастливыми, хотим выбирать свое будущее и хотим просто жить", - заявила Савенкова.

Тогда обращение Фаины поддержали российские представители при ООН.

Затем она обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

"Здравствуйте, господин Макрон! Меня зовут Фаина Савенкова. Мне 12 лет. Наверное, в моем возрасте лучше думать о развлечениях и книгах, но я живу в Луганске. Это в Донбассе, где седьмой год идет война", – написала Савенкова.

"Сейчас, как и 80 лет назад, все повторяется и вновь происходит в центре Европы под безразличное молчание европейских стран. Это неправильно. Война должна закончиться. Поэтому я решила написать вам это письмо. Я верю, что вы, как президент великой страны, можете помочь заставить Украину прекратить войну", – добавила она.

Спустя два месяца "Миротворец" вменил ей "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях".

"Это почетно". Обращение к Зеленскому и в ООН

Уже на днях, после того, как эта тема возникла в информационном пространстве, Савенкова заявила, что ей "почетно" находится на скандальном ресурсе.

"Ничего такого я не делала, чтобы я попала в базу сайта. Мне написали многие знакомые, что я есть в "Миротворце". Я была удивлена, но думаю, что это почетно, потому что там есть много известных людей, писателей и не только", - заявила она.

При этом она заявила, что чувствует себя в опасности из-за публикации личных данных. И обратилась к Зеленскому, чтобы он закрыл "Миротворец".

Также Фаина написала письмо генсеку ООН Антонио Гуттеришу. Она попросила его повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован.

"Также прошу ООН контролировать соблюдение прав детей и немедленно реагировать на появление сайтов, подобных "Миротворцу". Пожалуйста, помогите сделать так, чтобы правительство Украины исполняло законы своей страны и не подвергало опасности жизни несовершеннолетних… Дети не должны становиться жертвами травли и насилия из-за политических взглядов взрослых", - говорится в письме.

В офисе генсека подтвердили, что получили это обращение.

Как в мире требовали закрыть "Миротворец"

Неизвестно пока, как отреагирует Гуттериш. Но отметим, что нареканий к "Миротворцу" в международных организациях накопилось достаточно.

В апреле 2015 года зарубежные общественные организации требовали от Киева объективного расследования серии убийств журналистов и политиков, которые могли быть связаны со списками, выложенными на украинском сайте "Миротворец".

Напомним, за несколько дней до гибели журналиста Олеся Бузины и политика Олега Калашникова, их контакты выложили именно на этом портале.

Правозащитная организация Human Rights Watch тогда раскритиковала существование таких списков в Украине.

"Мы слышали об этом списке, хотя полноты информации у нас нет. Одно можно сказать, если этот список используется какими-то группами или лицами как руководство к действию, к физической расправе, это очень тревожный момент. Я думаю, что властям следует обратить на это очень серьезное внимание в рамках расследования, проводимого по факту убийство Бузины", - сообщала исследователь HRW по Европе и Центральной Азии Юлия Горбунова.

В международной организации Amnesty International также связали "Миротоворец" и политические убийства в Украине времен Порошенко.

"Существование такого сайта - это одна из тех вещей, которая указывает на возможную политическую подоплеку этих убийств. С большим беспокойством мы следим за сообщениями с Украины, касающимися и двух последних убийств, и других якобы самоубийств людей, которые были в каком-то смысле ассоциированы с прошлым режимом. На украинских властях лежит обязательство их расследовать. Очевидно, что и мы, и многие другие следят за тем, как расследование будет происходить. Проблемы с независимостью расследований были в Украине и во многих других странах и в прошлом. Очень важно, чтобы на этот раз расследование было проведено быстро, эффективно и чтобы его результаты выглядели в глазах общественности заслуживающими доверия", - сообщал в 2015 году заместитель директора программы по Европе и Центральной Азии Amnesty International Денис Кривошеев.

В 2016 году, когда сайт обнародовал личные данные тысяч журналистов и правозащитников, работавших на Донбассе, с осуждением "Миротворца" выступили Международный комитет защиты журналистов, а также Евросоюз, ОБСЕ и Госдеп США.

Представитель американского внешнеполитического ведомства Элизабет Трюдо выразила обеспокоенность ситуацией и назвала произошедшее взломом.

"Нам известно о том, что как сообщается, были взломаны личные данные журналистов, которые освещали и продолжают освещать события на востоке Украины. они работают в международных СМИ...США поддерживают принцип свободы печати. Работа журналистов имеет огромное значение, особенно в странах, где гражданские и политические права находятся под угрозой. Также в зонах конфликтов, поэтому у нас вызывает обеспокоенность", - сказала Трюдо.

В ОБСЕ назвали ситуацию тревожной и напомнили, что журналисты не должны преследоваться за выполнение своей работы.

"Это очень тревожная ситуация, которая может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Журналисты освещают вопросы, которые интересуют общество, и не должны преследоваться за выполнение своих профессиональных обязанностей" - говорила представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович.

Комитет по защите журналистов заявил, что хакеры и сайт депутата (Антона Геращенко, с которым связывали скандальный ресурс) подвергли работников СМИ опасности. Ассоциация международного вещания призвала всех упомянутых в списке принять меры предосторожности.

В "БиБиСи" заявили, что в ответ на утечку немедленно сделали все необходимое для защиты журналистов и их права на неприкосновенность частной жизни. "Нам известно о том, что были взломаны данные об аккредитации сотрудников целого ряда СМИ, в том числе ВВС. Мы немедленно приняли необходимые меры для защиты журналистов и их права на неприкосновенность частной жизни", - говорилось в сообщении.

После этого скандала "Миротворец" регулярно всплывал в отчетах правозащитных структур.

"В мае 2016 года веб-сайт "Миротворец" опубликовал имена и персональные данные сотен журналистов и других лиц, которые были аккредитованы в пресс-центре самопровозглашенной "Донецкой Народной Республики", обвинив их в "сотрудничестве с террористами". Украинские власти открыли расследование, но высокопоставленные правительственные чиновники приветствовали публикацию данных", - сообщали в Human Rights Watch.

Удалить с сайта "Миротворец" выложенные в публичный доступ персональные данные призывала и ООН.

Такое заявление сделало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в сентябре 2017 года. У правоохранителей требовали провести расследование деятельности "Миротворца". И приветствовали, когда такое дело в 2017 году было открыто.

"7 июля Нацполиция открыла уголовное производство против веб-сайта Миротворец, который с августа 2014 года публиковал персональные данные тысяч людей, в том числе медиа-специалистов и активистов НПО, называя их сторонниками вооруженных групп и терроризма. Управление по правам человека приветствует этот шаг", - говорилось в докладе ООН.

Но, как мы уже знаем, ни к чему это дело не привело, и сайт без проблем работает. Что лишь подтверждает догадки о его связях с украинскими спецслужбами.