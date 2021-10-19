"Мисс Украина Вселенная - 2021" Анна Неплях после победы в конкурсе столкнулась с хейтом со стороны националистов в соцсетях из-за того, что говорит на русском языке. В ответ на критику девушка потребовала уважать своё право говорить на родном языке.

Об этом она рассказала в Instagram-stories, как передает Телеграм-канал "Политика Страны".

27-летняя девушка из Днепра завоевала титул 15 октября. Вскоре после победы на нее обрушился шквал критики в соцсетях из-за "незнания украинского языка" и использовании русского в повседневном общении.

"За последние сутки я получила миллион обвинений в том, что я в своем блоге, где 90% аудитории русскоязычные, пишу посты и разговариваю на русском.

"Я как человек, который вырос в русскоязычной семье в городе, где 90 процентов разговаривают на русском языке, заслуживаю уважения и того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно", - сказала Неплях на украинском языке в своем обращении к подписчикам.

Напомним, ранее Анна Неплях участвовала в десятом сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк", в котором кольцо от главного героя проекта Михаила Заливако получила Анна Богдан, бывшая супруга экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

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