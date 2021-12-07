Белый дом опубликовал пресс-релиз по итогам переговоров 7 декабря президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Как в нем сказано, главной темой беседы стала Украина.

В релизе сказано, что Байден провел защищенный видеозвонок с президентом России, чтобы обсудить ряд вопросов американо-российской повестки дня.

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины и ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации. Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии. Два президента поручили своим командам принять меры, и США будут делать это в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами. Президенты также обсудили диалог США и России по вопросам стратегической стабильности, отдельный диалог о программах-вымогателях, а также совместную работу по таким региональным вопросам, как Иран", - сказано в пресс-релизе.

Публикацию прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Сообщение Белого дома явно не тянет на пересказ двух часов переговоров. То есть многое осталось за кадром. Но и по тональности пресс-службы Байдена понятно, что главной темой была Украина. Американцы, как видим, представляют дело так, что говорили в основном о российских войсках вокруг Украины. Но после переговоров стало известно, что из военного бюджета США вычеркнули санкции против "Северного потока - 2". Что скорее всего и является главным итогом этой встречи. Важная ремарка из пресс-релиза Байдена - что переговоры по Украине будут продолжаться. Теперь ждем официальной реакции Кремля", - написал канал.

Как рассказывала "Страна", президенты в общей сложности общались два часа.

Мы также следим за ситуацией вокруг этих важных переговоров.