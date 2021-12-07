Незадолго до переговоров с Джо Байденом президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска пассажирского движения на новом участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным он открыл десять станций БКЛ. Оставшиеся девять станций кольца намерены открыть в 2023 году.

Об этом сообщает сайт Кремля.

Новый участок БКЛ длиной более 20 км включает десять станций:

"Терехово";

"Кунцевская";

"Давыдково";

"Аминьевская";

"Мичуринский проспект";

"Проспект Вернадского";

"Новаторская";

"Воронцовская";

"Зюзино";

"Каховская".

Движение открыто на участке, который проходит по территории Западного, Юго-Западного и Южного административных округов Москвы и кроме новых станций включает часть реконструируемой Каховской линии.

"Должен вам доложить, что 70% этого гигантского, сложнейшего проекта реализованы. Остается 30% - это девять станций, которые мы безусловно в основном уже построим в следующем году и, надеюсь, в 2023 году кольцо уже полностью замкнется и будет работать уже в полноценном режиме", - сказал Собянин на открытии БКЛ.

По его словам, с Большой кольцевой линии откроются пересадки на 44 разных направления: пригородные железные дороги, Московское центральное кольцо (МЦК), Московский центральный диаметр (МЦД), радиальные направления метро.

Мэр поблагодарил Путина за постоянное внимание и поддержку развития транспортной системы Москвы. После официального запуска Собянин уехал на прибывшем поезде.

Ожидается, что первое время новыми станциями будут пользоваться около 600 тысяч человек в сутки. Длительность поездок по городу для местных жителей сократится на 35-45 минут.

На БКЛ будут работать только новые составы. Для пассажиров в приложении "Метро Москвы" предусмотрен удобный сервис: в режиме онлайн можно посмотреть загрузку прибывающего поезда и выбрать более свободный вагон. Новые станции БКЛ приспособлены для маломобильных граждан, оборудованы лифтами, позволяющими спуститься с улицы на платформы.

Проект Большого кольца метро предполагает строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года. Замкнуть Большое кольцо метро планируется к 2023 году.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин разрешил официальную продажу в России товаров из "ДНР/ЛНР", тем самым стимулируя экономику Донбасса.

Между тем в Киеве демонтировали часть моста Патона из-за его плачевного состояния.