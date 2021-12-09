Похоже, зеленый свет "Северному потоку - 2" не единственная "зрада", которая вырисовывается по итогам переговоров Джо Байдена и Владимира Путина.

Сигналы, которые начали поступать от Белого дома и американских СМИ, говорят о том, что процесс по Донбассу может в ближайшее время сдвинуться с мертвой точки. Аналогичные сигналы идут и из России.

Москва заявила, что не против присоединения США к Нормандскому формату. Вашингтон же впервые устами своего президента объявил, что воевать за Украину не будут ни Штаты, ни Северо-Атлантический Альянс.

Также Байден говорит, что готов обсуждать обеспокоенность Москвы по поводу расширения НАТО на восток. А в американских СМИ уже появляются публикации, со ссылкой на источники в Госдепе, что Вашингтон будет давить на Киев с целью добиться реализации политической части Минских соглашений.

Правда, пока непонятно, пойдут ли на это украинские власти, опасаясь обвинений в "капитуляции". Но в таком случае последствия могут быть весьма серьезными.

"Страна" проанализировала сигналы, которые идут из-за океана и со стороны России.

Три заявления Вашингтона и Москвы

На следующий день после переговоров с Путиным Джо Байден заявил, что США отказываются задействовать вооруженные силы из-за "вторжения России на Украину".

Президент США таким образом ответил на вопросы журналистов перед вылетом в Миссури. У американского лидера спросили, не отказывается ли он от варианта ввода американских войск на территорию Украины из-за разногласий с Россией по Украине. "Это не рассматривается", — сказал глава государства.

Также Байден отметил, что НАТО готово обсудить с Россией ее обеспокоенность по поводу действий альянса.

"Позитивная новость в том, что наши команды в постоянном контакте. Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о встрече на высоком уровне не только с нами, но и как минимум с четырьмя из наших главных союзников по НАТО и Россией, чтобы обсудить будущее российских обеспокоенностей о расширении НАТО и то, возможно ли выработать какие-либо меры для снижения напряжения на восточном фланге", - сказал президент.

То есть, требования России не принимать Украину и Грузию в НАТО все-таки будут обсуждать, причем не между собой, а с привлечением РФ.

Хотя днем ранее официальные лица в Белом доме и Госдепе представляли ситуацию так, будто Путин по этому поводу получил едва ли не отказ.

Теперь перейдем к сигналам из Кремля. Москва заявила, что может говорить о расширении нормандского формата. Чиновник МИД РФ Олег Красницкий заявил, что противопоказаний к работе США в нормандском формате нет.

"...В принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта", - сказал Красницкий.

По словам дипломата, Россия не будет возражать против оказания США влияния на Украину в случае, если американские власти действительно готовы внести вклад в решение конфликта.

"В принципе, если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала свое влияние на Киев", - добавил он.

Что пишут американские СМИ

После встречи Байдена и Путина также резко поменялся характер инсайдов, которые выдают американские СМИ по поводу Украины.

Агенство Associated Press со ссылкой на свои источники в администрации Байдена, пишет, что Белый дом, возможно, будет давить на Украину, чтобы та официально пошла на предоставление автономии Донбассу - то есть, на выполнение политической части Минских соглашений.

"Представители администрации предположили, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы та официально уступила часть автономии землям на востоке Украины", - пишет агентство.

Это именно то, о чем в Украине за последние годы на официальном уровне даже слышать не хотели, а тех, кто призывал предоставить автономию Донбассу, объявляли "сепаратистами".

Associated Press пишет: "Задача президента США Джо Байдена заключается в том, чтобы побудить Киев принять в некоторой степени реальное положение дел на востоке Украины, при этом не создавая впечатления, что он уступает президенту Путину".

Но, уточняет агентство, это будет не простая миссия.

Кроме того Вашингтон уже заявил Киеву, что членство Украины в НАТО вряд ли одобрят в ближайшие десять лет. Об этом Associated Press сообщили источники в Госдепе.

"Высокопоставленные чиновники Государственного департамента заявили Украине, что членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие", - пишет агентство.

На фоне всех этих заявлений некоторые детали встречи Путина и Байдена начинают проступать отчетливее.

Что на самом деле обсуждали Байден и Путин?

Исходя из последний заявлений Белого дома и сообщений американских медиа - переговоры Путина и Байдена включали следующие вопросы:

1. Реальные планы по урегулированию на Донбассе, а не просто обмен мнениями (которые и без личной встречи президентов всем давно известны).

Причем эти планы явно включают в себя особый статус "ДНР" и "ЛНР" в составе Украины, как краеугольный камень Минских соглашений.

Правда, пока неизвестно, какая трактовка особого статуса по итогу нашла понимание у обеих сторон переговоров - по букве "Минска-2" или какая-то еще. Но важно, что американцы, судя по их же сигналам, так или иначе согласились на автономию Донбасса.

Более точную картину дадут дальнейшие консультации либо в Нормандском формате, куда могут примкнуть США, либо двусторонние переговоры Вашингтона и Москвы на уровне представителей президентов.

2. Тема гарантий невступления соседей России в НАТО также была одной из ключевых - несмотря на попытки американской администрации представить, что Путину в этом требовании отказали.

Иначе бы вряд мы услышали анонс обсуждений требований России с союзниками по НАТО. А также заявлений о том, что ни Альянс, ни США не будут воевать за Украину.

Последнее, помимо прочего, можно также воспринимать как сигнал Украине о том, что не нужно наступать на Донбассе или каким-либо иным образом провоцировать Россию (показательно в этом плане вчерашнее заявление Пентагона, который призвал Украину использовать Джавелины "ответственно и только для самообороны").

Также интересны сообщения СМИ о том, что Киеву отказали в натовских перспективах на десятилетие вперед. В Альянсе их, по крайней мере, пока никто не опровергал.

Все это серьезные сигналы о том, что потребовав невозможного - юридических гарантий нерасширения Альянса - Путин получил многое.

Кстати, эти сигналы также направлены и на Украину. Если реальной военной помощи не будет и ее гарантий никто не даст - значит Киев толкают на путь дипломатического урегулирования. И это прямо увязано с пунктом №1, который мы разобрали выше.

А воспримут ли это в Киеве?

Мы помним ситуацию 2015-2016 годов, когда администрация Обамы в лице тех же Байдена и Нуланд рекомендовали Киеву исполнить Минские соглашения. А с Россией у американцев по этому поводу также шли прямые контакты.

Но украинская власть этот процесс активно саботировала, и Запад не особо давил на Порошенко.

Поэтому нельзя исключать, что и с Зеленским эти аргументы не сработают. И украинская власть откажется идти на выполнение политической части Минских соглашений, чтоб не навлечь на себя обвинения в "зраде" и "капитуляции" от националистов, которые уже угрожают "новым Майданом", если президент пересечет их "красные линии" по Донбассу. В числе которых, конечно же, особый статус и прочие "политические" пункты Минска-2.

Но в таком случае именно Киев окажется крайним в срыве мирного процесса. Что даст дополнительные аргументы для России и Запада договориться между собой напрямую о новых правилах игры в Восточной Европе, которые бы исключали возможность начало нового обострения в регионе.

В том числе, и по поводу гарантий не расширения НАТО, а также по не допущению разморозки конфликта на Донбассе. В том числе, возможно, и через официальное признание Россией "ЛДНР".

Но в целом сейчас можно констатировать, что РФ и США активно вступили в переговорный процесс, который и определит развития ситуации в Украине и вокруг нее в ближайшее время.