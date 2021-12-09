В России констатируют обострение обстановки на Донбассе и обещают пресекать любые провокации украинских властей по силовому урегулированию ситуации. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает "Интерфакс".

Российский военачальник назвал ложью информацию о готовящемся вторжении РФ на Украину и заявил, что "странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации", поскольку эта деятельность осуществляется внутри страны и не требует уведомления.

"Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет Минские договоренности. Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения на Донбассе противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Также он пригрозил Украине ответными действиями.

"Однако любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться",- добавил Герасимов.

Ранее "Страна" писала о том, что в ТКГ не смогли договориться об усилении режима прекращения огня на Донбассе.

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