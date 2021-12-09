Представители администрации США после переговоров американского президента Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным предположили, что Вашингтон будет давить на Украину, чтобы та официально дала автономию Донбассу (то есть, выполнила политическую часть Минских соглашений, которая предусматривает особый статус региона).

Об этом со ссылкой на свои источники среди американских чиновников сообщает Associated Press.

"Представители администрации предположили, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы она официально дала автономию восточным украинским землям, которые сейчас контролируются пророссийскими сепаратистами", - пишет агентство.

Задача Байдена в этом ключе - побудить Украину "принять сложившееся положение дел на востоке, одновременно с тем, чтобы это не выглядело уступкой Путину", пишет агенство, отмечая, что это будет не простая миссия.

Также по данным Associated Press, в Госдепе США сообщили Киеву, что Украина не вступит в НАТО еще 10 лет.

"Высокопоставленные чиновники Государственного департамента заявили Украине, что членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие", - сообщает Associated Press.

Напомним, ранее мы писали о том, как скажутся на Украине итоги переговоров Путина и Байдена.

Также сообщали, что, по словам Путина, Байден предложил создать специальную структуру для обсуждения вопросов НАТО и Украины.