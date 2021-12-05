Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что Киев не будет выполнять Минские соглашения по собственной воле, его надо заставлять.

Об этом Лавров заявил в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Если ее (Украину- Ред.) оставить наедине с собой, со своей совестью, конечно она ничего делать не будет. Ее надо заставлять. Именно для этого и был создан Нормандский формат. Но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами. Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать", - сказал он, отвечая на вопросы журналиста.

Напомним, ранее Сергей Лавров заявлял, что увеличение вооружения Украины подталкивает Киев к саботажу Минских договоренностей. Кроме того, российский министр призвал ОБСЕ дать понять Киеву, что минские соглашения не могут быть пересмотрены.

При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с Москвой Украина не сможет остановить войну.

В ответ на заявления Владимира Зеленского в Кремле сказали, что для разрешения конфликта на Донбассе президенту Украины нужно говорить не с российским коллегой Владимиром Путиным, а с "ЛДНР", так как это "внутриукраинский конфликт".