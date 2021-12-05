Лавров заявил, что Украину надо заставлять выполнять Минские соглашения. Запад пока не занимается этим
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что Киев не будет выполнять Минские соглашения по собственной воле, его надо заставлять.
Об этом Лавров заявил в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Если ее (Украину- Ред.) оставить наедине с собой, со своей совестью, конечно она ничего делать не будет. Ее надо заставлять. Именно для этого и был создан Нормандский формат. Но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами. Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать", - сказал он, отвечая на вопросы журналиста.
Напомним, ранее Сергей Лавров заявлял, что увеличение вооружения Украины подталкивает Киев к саботажу Минских договоренностей. Кроме того, российский министр призвал ОБСЕ дать понять Киеву, что минские соглашения не могут быть пересмотрены.
При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с Москвой Украина не сможет остановить войну.
В ответ на заявления Владимира Зеленского в Кремле сказали, что для разрешения конфликта на Донбассе президенту Украины нужно говорить не с российским коллегой Владимиром Путиным, а с "ЛДНР", так как это "внутриукраинский конфликт".