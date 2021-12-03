Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в невыполнению Минских соглашений. По его словам, именно Москва, а не Киев, не выполнила большую часть обязательств в рамках договоренностей. При этом он возложил ответственность за невыполнение соглашений на обе стороны.

Об этом дипломат сказал на конференции Reuters Next, которая транслировалась в Фейсбуке Госдепа США.

Как сказал Блинкен, администрация США добивается стабильных и предсказуемых отношений с Россией, однако последние действия РФ в отношении Украины уводят страны в противоположном направлении.

"Существуют сферы, где у нас совпадают интересы и где мы могли бы работать совместно, опираясь на стабильность и предсказуемость в наших отношениях. Действия России и угроза дальнейшей агрессии в отношении Украины уводят нас в ровно противоположном направлении", - сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что Россия и Украина должны продемонстрировать готовность выполнять Минские договоренности.

"Россия и Украина должны дать понять, что они готовы выполнять минские соглашения", - сказал он.

Блинкен отметил, что до сих пор большая их часть не воплощена в жизнь.

Также он заявил, что европейские страны примут жесткие меры в отношении РФ в случае ее конфронтации с Украиной. Блинкен предупредил, что Россию ждут "очень серьезные последствия" со стороны США и Европы, если она "возобновит агрессию против Украины".



"Я очень надеюсь, что Россия учитывает это в своем планировании", - сказал госсекретарь.

При этом он заверил, что НАТО не планирует агрессии против России.

"Это не альянс планирует агрессивные действия против России. Единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России", - сказал Блинкен.

Днем ранее Блинкен призвал Россиию прекратить наращивание войск на границе с Украиной и уважать суверенитет нашей страны.

А сегодня Джо Байден объявил о подготовке "комплексных инициатив" по защите Украины от России.



