С 1 января 2022 года Польша начнет свое годовое председательство в ОБСЕ. В Варшаве уже заявили о том, что особое внимание страна планирует уделять ситуации на Донбассе. Польша намерена наставить на выполнении Минских соглашений.

Об этом со ссылкой на замминистра иностранных дел Польши Марцина Пшидача сообщает TVP.INFO.

"Особое внимание уделим российско-украинскому конфликту. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине - единственная форма присутствия международного сообщества в зоне конфликта", - заявил Пшидач.

Также он заявил, что Польша намерена настаивать на реализации Минских договоренностей сторонами конфликта.

"Своими собственными инициативами, а также деятельностью представителя председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе мы намерены оказывать давление на выполнение Минских договоренностей сторонами конфликта, начиная с ключевых положений, касающихся прекращения боевых действий", - сказал Марцин Пшидач.

Пшидач заявил, что Польша не будет делать "революционных" изменений в действующих форматах переговоров, а действовать методом "малых шагов". Годовое председательство в ОБСЕ перейдет к Польше 1 января 2022 года.

Напомним, "Страна" писала о том, что недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не хочет решать проблему Донбасса военным путем, а лучше Минских соглашений ничего нет.

Также мы сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что решить проблему на Донбассе может выполнение Минских соглашений.