Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в столице Швеции Стокгольме эмоционально обменялись мнениями о событиях на Украине 2014 года.

Об этом сообщили источники Bloomberg.

Информаторы агентства утверждают, что к этому привело обсуждение ситуации в Украине и ответных мер Запада в случае "российской агрессии" на Киев.

"Обмен мнений в острой форме начался после того, как США и их европейские союзники начали искать пути, включая возможные санкции, чтобы ответить на угрозу "российского вторжения" на Украину в связи с размещением войск президента Владимира Путина недалеко от границы соседней страны", - говорится в публикации.

Кроме того, источник заявил, что Лавров напомнил Блинкену, что события в Киеве в 2014 году - это был государственный переворот.

"Он также обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они подавляют инакомыслие и угрожают России", - пишет агентство.

В ответ Блинкен сказал о событиях 2014 года, в том числе о том, что "силы, принадлежавшие тогдашнему президенту Виктору Януковичу, обстреляли мирных демонстрантов в Киеве, убив более 100 человек, прежде чем он (Янукович - Ред.) сбежал в Россию".

Блинкен также сказал своему российскому коллеге, что НАТО - это оборонный союз.

Между тем, в своем Facebook пресс-секретарь МИД России Мария Захарова отвергла предположения о том, что Блинкен выиграл спор с Лавровым во время обмена мнениями на форуме 57 стран.

"Приходят сказочные новости: украинские "источники" сообщили о том, как Кулеба с Блинкеном поставили Лаврова на место в ходе неформального ужина, а Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотят жить в такой стране, как Украина. Полная интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже", - написала она.

Ранее мы сообщали о том, что Сергей Лавров в ходе переговоров с Энтони Блинкеном заявил о том, что втягивание Украины в геополитические игры Вашингтона повлечет за собой серьезные последствия.

Кроме того, мы также писали, что Энтони Блинкен обвинил Россию в невыполнению Минских соглашений. По его словам, именно Москва, а не Киев, не выполнила большую часть обязательств в рамках договоренностей. При этом он возложил ответственность за невыполнение соглашений на обе стороны.