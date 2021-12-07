Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное присутствие военных НАТО в Украине принудит Россию принимать действия по защите своих интересов.

Об этом он сказал в интервью каналу RT.

У Пескова попросили прокомментировать заявление главы украинского Минобороны, который фактически позвал американцев, канадцев и британцев на передовую - воевать за Украину.

По словам Пескова, заявления о возможном присутствии иностранных военных в Украине Кремль уже слышал.

"В том числе, по-моему, от британских военных тоже было заявление о том, что они готовы направить туда свои подразделения. Причем не только тренировочные, но и боевые. Конечно, это то, что нас чрезвычайно беспокоит, это то, что нам не нравится, и это то, что заставляет нас принимать какие-то меры по защите собственных интересов, страховаться от происходящего", - ответил Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что НАТО сейчас демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию. Это демонстрирует риторика и генсекая НАТО Йенса Столтенберга, и представителей США.

"Они все говорят о том, что они не признают никаких "красных линий" - раз, они говорят о том, что НАТО будет делать все, что хочет - два, на какой угодно территории - три. И все это, чтобы сдерживать Российскую Федерацию - четыре. Нам это не нравится и мы делаем так, чтобы застраховать свои собственные интересы", - сказал Песков.

Ранее "Страна" приводила заявление главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера. Он считает, что Путина "преследует страх", что США хотят сделать Грузию и Украину членами НАТО. Поэтому необходимо дать Украине понять, что в долгосрочной перспективе ей лучше ориентироваться на Финляндию, которая является членом ЕС, но не НАТО.

Также мы писали, что на днях Путин предложил начать переговоры об исключении продвижения Североатлантического альянса на восток, требуя при этом письменных гарантий, поскольку устные могут не выполняться. Мы подробно писали о том, что это значит для Украины.