Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что президента РФ Владимира Путина "преследует страх", что США хотят сделать Грузию и Украину членами НАТО. Поэтому, по его мнению, необходимо дать Украине понять, что в долгосрочной перспективе ей лучше ориентироваться на Финляндию, которая является членом ЕС, но не является членом НАТО.

Об этом Ишингер заявил в интервью Handelsblatt.

По словам Вольфганга Ишингера, Путина "уже давно преследует страх, что Америка все еще хочет сделать Украину и Грузию членами НАТО".

"Это для России - красная черта... Мы, конечно, не можем заявить, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Но мы можем дать Украине понять, что в долгосрочной перспективе ей лучше бы ориентироваться на финнов. Финляндия - член ЕС, но не НАТО", - сказал Ишингер.

По мнению эксперта, новому правительству ФРГ нужно наладить диалог с РФ и выступать за диалог между ЕС и НАТО, с одной стороны, и Москвой - с другой.

"Ведь это гротескно: США и Россия ведут интенсивные переговоры о разоружении и стратегической безопасности, а между ЕС и Россией - полная тишина, - говорит он. - Мы слишком позволяем нашим собственным партнерам по ЕС связывать нам руки. Диалог с Москвой был бы неправильным только тогда, когда его можно было бы интерпретировать как признак слабости", - заявил он.

Также, на его взгляд, сейчас начало войны России с Украиной маловероятно, поскольку цена за нее была бы для Москвы выше, нежели потенциальная выгода.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин предложил начать переговоры об исключении продвижения Североатлантического альянса на восток, требуя при этом письменных, юридических гарантий, поскольку устные могут не выполниться. "Страна" подробно писала о том, что это значит для Украины.

Также мы сообщали, что ранее в МИД РФ назвали вступление Украины в НАТО "красной линией" для России.