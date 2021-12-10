Украина купила у НАТО защитное оружие - антидроновые ружья, которые предназначены для борьбы с беспилотными летательными аппаратами России. Первый десять образцов будут получены уже в этом году.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1.

"Мы сегодня уже прошли несколько тестов. Мы заплатили деньги, прошли все проверки, чтобы приобрести некоторые нужные нам вещи через NSPA в НАТО", – заявил Резников.

Уже в течение текущего месяца Украина получит первую партию из 10 антидроновых ружей литовского производства, которые окажут помощь в борьбе с российскими беспилотниками.

Резников объяснил, что в Альянсе есть система закупок NSPA, через которую приобретают разные вещи. Министр сравнил эту систему онлайн-магазином "Амазон".

"В течение этого месяца мы получим первые 10 антидроновых ружей производства Литвы, которые помогут нам бороться с российскими БПЛА. Также одно агентство будет заниматься тыловыми вещами – закупками, вопросами логистики. Другое – тем, что касается вооружений. И это я сделаю в ближайшее время", - заявил Резников.

Кроме того, министр анонсировал снятие секретности по поводу некоторых государственных покупок в оборонной сфере.

"Получил достаточно положительные сигналы, какое оружие мы сможем получить. Не все могу раскрывать сейчас здесь. Могу сказать, что у нас есть определенные приоритеты, это ПВО и ПРО", - сказал Резников, добавив, что речь идет о защитном оружии.

Он добавил, что речь идет не о наступательном оружии, а о защитном.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства в Украине завода по производству военных беспилотников.

Также сообщалось, что США на этой неделе отправят в Украину новую партию стрелкового оружия и боеприпасов.