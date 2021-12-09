На текущей неделе США отправят Украине последнюю партию военной помощи, запланированной на 2021 год. В нее войдут стрелковое оружие и боеприпасы.

Об этом во время брифинга 8 декабря заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Президент Байден одобрил пакет военной помощи на 60 миллионов долларов, последняя часть которой прибывает в Украину на этой неделе", - сказал Кирби.

Он добавил, что в последнюю в уходящем году партию военной помощи войдут стрелковое оружие и боеприпасы.

Как писала "Страна", 18 октября в Украину прибыла вторая партия международной технической помощи в рамках предоставления дополнительной помощи по безопасности украинским Вооруженным силам от правительства США.

Через четыре дня прибыла третья партия военной помощи от США. А 14 ноября поступила четвертая партия, куда вошли около 80 тысяч килограммов боеприпасов.

Между тем Вашингтон обещает расширить военную помощь Украине, если Россия предпримет шаги против Киева. Об этом 7 декабря заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.