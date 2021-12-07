Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства украинского завода по изготовлению современных военных беспилотников.

Об этом он сказал в Харькове, во время торжественной речи по случаю 30-летия создания Вооруженных сил Украины.

"Мы начинаем в Украине строительство нашего украинского завода по производству современных военных дронов", - сказал Зеленский.

Подробностей о том, где начато строительство завода и чьей разработки дроны он будет выпускать, президент не привел.

Ранее "Страна" приводила ключевые тезисы их выступления Зеленского в Харькове. Кроме прочего он упомянул, что в Украине начато серийное производство комплекса "Нептун", а от США получены "Джавелины". Кроме того, по его словам, запущена комплексная ракетная программа, в Харькове будут переданы армии бронеавтомобили и другая техника, на вооружение приняты "Лелеки" и "Байрактары", идет работа над ракетным стартовым комплексом в Канаде.

Мы также сообщали, как прошло празднование 30-летия ВСУ в Киеве. По сути оно свелось к тому, что собравшиеся на Михайловской площади военные смотрели трансляцию речи Зеленского из Харькова.