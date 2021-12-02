Донецкие СМИ сообщают, что в неподконтрольной украинским властям Горловке умер местный житель, который пострадал в результате обстрела с беспилотника.

По информации "главы администрации Горловки" Ивана Приходько, раненый мужчина скончался утром в четверг, 2 декабря. Кроме того, в "ДНР" сообщают, что он получил ранения из-за обстрела с беспилотника еще 30 октября.

"Сегодня утром скончался раненый вследствие обстрела с беспилотника ВФУ поселка Гольмовский (поселок в черте Горловки - Ред.) 30 октября 2021 года", - сообщил Приходько.

По его информации, мужчина 1986 года рождения находился в больнице в крайне тяжелом состоянии с 30 октября. Также в "ДНР" заявляют, что после того обстрела в больнице находятся еще двое пострадавших в состоянии средней тяжести.

Напомним, в конце октября в штабе ООС сообщили об атаке противника с помощью беспилотного летательного аппарата, который сбросил выстрелы ВОГ-17. В свою очередь в "СЦКК ДНР" сообщили об атаке с беспилотника одного из районов Горловки, в результате чего ранены мирные жители.

Также мы писали о том, что в конце ноября "ДНР" два дня подряд также обвиняла Украину в применении ударных беспилотников.