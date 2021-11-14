Поселок Невельское Покровского района Донецкой области в ночь с 13 на 14 ноября попал под обстрел. Были повреждены четыре дома, из-под завалов достали двух человек.

Об этом в Facebook сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, пострадали дома на улице Молодежной, два из них были уничтожены полностью.

"При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди - 65-летний мужчина и 63- летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал", - говорится в сообщении.

В штабе ООС сообщили, что вследствие ночного минометного обстрела со стороны противника тяжелое ранение получил водитель-санитар, который доставлен в военный госпиталь. Его состояние, по словам Кириленко, оценивается как тяжелое.

Напомним, несколько дней назад на Донбассе после подрыва взрывного устройства погибли двое украинских военных.

Также мы писали о том, что ОБСЕ в октябре зафиксировала рекордное нарушение перемирия на Донбассе с лета-2020.