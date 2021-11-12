В пятницу, 22 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое украинских военнослужащих, оба получили несовместимые с жизнью ранения.

Об этом сообщается в вечерней сводке штаба ОСС в Facebook.

"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью", - сказано в сообщении.

"С начала суток противник дважды нарушил режим прекращения огня: в районе населенного пункта Зайцево был открыт огонь з гранатометов разных систем и в направлении Попасной противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сводке.





Напомним, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в октябре зафиксировала рекордное нарушение перемирия на Донбассе с лета-2020.

Также сообщалось, что 7 ноября на Донбассе во время обстрела противник 8 раз нарушил режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, а еще двое получили ранения.