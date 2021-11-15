Сегодня, 15 ноября, был обстрелян поселок Золотое-5 на неподконтрольной территории Луганской области. В результате обстрела повреждена школа.

Об этом сообщает бывший "официальный представитель народной милиции ЛНР" Андрей Марочко.

"Как сообщают местные жители, многострадальная школа в Золотом-5 вновь получила повреждения в результате сегодняшнего обстрела ВФУ", - пишет Марочко.

По предварительным данным пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее "Страна" сообщала о том, что поселок Невельское Покровского района Донецкой области в ночь с 13 на 14 ноября попал под обстрел. Были повреждены четыре дома, из-под завалов достали двух человек. Пострадали дома на улице Молодежной, два из них были уничтожены полностью.

Кроме этого, мы писали о том, что в пятницу, 12 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое украинских военнослужащих, оба получили несовместимые с жизнью ранения.

Между тем, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в октябре зафиксировала рекордное нарушение перемирия на Донбассе с лета-2020.