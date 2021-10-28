Сегодня, 28 октября, представители "ЛДНР" обвинили украинских военнослужащих в обстреле поселка Минеральное, который находится в неподконтрольной Киеву части Донецкой области.

Об этом сообщает представитель "Луганской народной республики" в политической подгруппе Трехсторонней Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник в своем Тelegram-канале.

По информации Мирошника, Минеральное обстреляли из гаубиц калибра 152 мм. В то же время, в "СЦКК ДНР" заявили об обстреле со стороны украинских военнослужащих в направлении Авдеевки и Минерального. В "СЦКК ДНР" сообщили, что было выпущено 8 снарядов калибром 152 мм.

Напомним, по данным штаба ООС на Донбассе за минувшие сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате погиб украинский военнослужащий.

Ранее сообщалось, что 26 октября представители "ДНР" обвинили ВСУ в попытке занять Старомарьевку. Однако в штабе ООС опровергли обвинения "ДНР", но подтвердили обострение на Донбассе.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему на Донбассе началось жестокое обострение и впервые применили "Байрактары".