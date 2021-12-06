В понедельник, 6 декабря, в стране отмечается 30-летие создания Вооруженных сил Украины. В Киеве, на Михайловской площади, торжество свелось к тому, что военные стояли в шеренгах и смотрели трансляцию парада в Харькове, где с торжественной речью выступал президент Украины Зеленский.

Об этом сообщает журналист "Страны" с места событий.

В Киеве во время выступления Зеленского ничего не происходило. Военные просто стояли в шеренгах. После этого им вручили сертификат на 14 автомобилей Хаммер. Затем развернули полевую кухню. Чай, кашу, хлеб дают всем желающим. В конце состоялся концерт группы "Антитела".

Напомним, что в Харькове торжественные мероприятия в честь 30-летия создания ВСУ начались в 18:00 на площади Свободы. В них принял участие президент и совместно с ним поздравления передаст Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный. На главной площади Харькова состоялся военный марш и передача техники боевым бригадам.

"Страна" писала, что торжества в честь ВСУ пройдут одновременно в Киеве, Харькове, Краматорске, Львове, Одессе и Озерном. В ходе мероприятия между этими городами будет проведен телемост с участием главы государства Владимира Зеленского, руководства Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины.

Во время торжества состоится демонстрация новейших образцов вооружения и военной техники. Кроме того, запланированы выступления военных оркестров.

Также мы сообщали, что на юбилей ВСУ Зеленский в Харькове рассказал о Джавелинах и Байрактарах.